В Новгородской области остаются обесточенными 77 населенных пунктов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В 11 районах Новгородской области из-за обрывов линий электропередачи остаются обесточенными 77 населенных пунктов. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального министерства по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Олеся Павлова.

"К 15:00 были обесточены 77 деревень с населением в 759 человек", - сказала она. По сведениям министерства, большинство обрывов зарегистрировано в Батецком, Любытинском и Пестовском районах.

Энергетики намерены к концу дня завершить основные ремонтные работы. Согласно сведениям Новгородского гидрометцентра, в настоящий момент снегопады в регионе прекратились, штормовой ветер стих.

Как сообщалось, 14 января из-за снегопада и штормового ветра в области остались без света 5 817 человек, 226 населенных пунктов с тремя социальными объектами