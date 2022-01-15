Жители пяти районов Ростовской области остались без электричества из-за непогоды
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Из-за непогоды и сильных порывов ветра остались без электричества жители населенных пунктов, расположенных в пяти районах Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Без электроснабжения 14 января остались жители населенных пунктов, расположенных в Аксайском, Азовском, Зерноградском, Веселовском и Тацинском районах области", - говорится в сообщении.
Прокуратурой обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению электроснабжения и устранению последствий произошедшего.