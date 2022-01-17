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Министр сельского хозяйства Алтайского края подал в отставку

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев подал в отставку, сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.

О том, что Чеботаев написал заявление об увольнении по собственному желанию, на состоявшемся в понедельник оперативном совещании в правительстве края сообщил губернатор Виктор Томенко. Чеботаеву присвоено звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края.

Со вторника обязанности министра сельского хозяйства будет исполнять заместитель Чеботаева Сергей Межин.

Кроме того, с понедельника обязанности начальника секретариата губернатора Алтайского края исполняет Игорь Гниденко, до настоящего времени возглавлявший департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров. Начальником департамента стал замначальника департамента Сергей Долгуй.

В пресс-службе напомнили, что должность начальника секретариата была вакантна с 1 января, когда возглавлявший на тот период секретариат Олег Гусев был назначен управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.

Алтайский край Александр Чеботаев

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