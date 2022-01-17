Инвалидам разрешили получать компенсации по ОСАГО в проактивном режиме

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства, позволяющее с 2022 года инвалидам получать компенсации по ОСАГО в проактивном режиме.

Речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. Премьер отметил, что, по закону, таким гражданам возвращают половину стоимости полиса ОСАГО, и раньше этим занимались региональные власти. Теперь Пенсионный фонд России будет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно подать через Единый портал государственных услуг, объяснил Мишустин.

Он пообещал, что система предоставления гражданам государственной поддержки будет совершенствоваться и дальше, будут активно внедряться механизмы социального казначейства, чтобы услугами можно было пользоваться в удобном и необременительном формате без сбора дополнительных справок.