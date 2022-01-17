В Москве возбуждено дело о наезде на школьницу с мамой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве полиция возбудила уголовное дело факту ДТП с двумя пострадавшими на нерегулируемом переходе у дома 23 по Университетскому проспекту, сообщили в ГУ МВД Москвы.

Утром на этом переходе водитель Subaru сбил переходивших дорогу 11-летнюю девочку и ее мать. По данным городской прокуратуры, женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. О состоянии школьницы надзорное ведомство ничего не сообщило. Обеих доставили в больницу.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подозреваемый задержан.

На месте ДТП движение было ограничено примерно до полудня, сообщал Дептранс.