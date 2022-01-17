Конкурсный управляющий осужден на 6 лет за хищение у "Роснефти" 300 млн руб.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор бывшему конкурсному управляющему ОАО "Нижневартовскнефтегаз" (ныне ликвидировано) Олегу Сметанину за крупное мошенничество.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры округа, подсудимый, являясь конкурсным управляющим ОАО "Нижневартовскнефтегаз" в период с 28 октября 2013 года по 2 сентября 2015 года, похитил деньги этого предприятия.

"В результате его преступных действий ПАО "НК "Роснефть" причинен материальный ущерб на сумму более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сметанин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного причиненного ущерба.

ОАО "Нижневартовскнефтегаз" – предприятие нефтяной и газовой промышленности, зарегистрировано в Нижневартовске (ХМАО) в 1994 году. Согласно отчету общества за III квартал 2013 года, 60,54% акций компании принадлежит ОАО "РН Холдинг" (прежнее название – "ТНК-BP Холдинг"), ранее входившему в ТНК-BP, которую в марте 2013 года приобрела "Роснефть".

Собрание акционеров компании в феврале 2013 года приняло решение о ликвидации АО в связи с высоким уровнем внешнего долга (3,7 млрд рублей) и отсутствием достаточного имущества для удовлетворения требований кредиторов. В декабре 2013 года Арбитражный суд ХМАО признал компанию банкротом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Нижневартовскнефтегаз" было ликвидировано в 2016 году.