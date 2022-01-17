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МИД заверил в способности руководства России защитить свои интересы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российское руководство в состоянии надежно обеспечить безопасность России и права российских граждан, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

"В любом случае, хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения обеспечения прав российских граждан", - ответил министр на вопрос о том, готова ли Россия, в том случае, если переговоры по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, в одиночку противостоять Западу и видит ли в этой связи необходимость в углублении взаимодействия с Китаем для более эффективного парирования военных угроз и последствий возможных новых западных санкций.

"Что касается наших отношений с КНР, они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются независимо от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было", - сказал он.

Вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым Лавров сказал, что рассчитывает уже скоро получить обещанные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности.

"Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - добавил он.

По словам министра, "в концентрированном виде" вопросы Москвы сводятся к тому, как конкретно Запад планирует выполнять свои обязательства, закрепленные в документах ОБСЕ.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, будет ли Россия готова в одиночку противостоять Западу в случае, если переговоры по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, Лавров отметил, что Россия не выстраивает политику по принципу "что будет, если".

"Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении Российской Федерации практически ежедневно", - добавил он.

НАТО МИД США Сергей Лавров Китай

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