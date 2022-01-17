Пенсионерка умерла в аэропорту Краснодара во время регистрации на рейс

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Женщина умерла в аэропорту Краснодара во время регистрации на рейс до Еревана, сообщает пресс-служба авиаузла.

В 06:09 по московскому времени в зоне регистрации у стойки №10 в аэропорту стало плохо 75-летней женщине - пассажиру рейса авиакомпании "Азимут" Краснодар-Ереван. Спустя несколько минут работающие в аэропорту медики попытались реанимировать женщину, также была вызвана городская скорая помощь, говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой констатировали смерть пассажирки.