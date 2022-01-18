Задержан житель Магнитогорска, зарезавший водителя легкового автомобиля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Магнитогорска, который подозревается в нападении на водителя легкового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД по Челябинской области во вторник.

По данным полиции, 14 января молодой человек вступил в конфликт с проезжавшим мимо водителем "Нивы", нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Пострадавший скончался в больнице.

Установлено, что 21-летний подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР отмечает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время он находится в ИВС, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

Между тем местные жители писали в соцсетях городских пабликов, что на погибшего водителя напал мужчина с неадекватным поведением.

Сначала он несколько раз ударил по стеклу "Нивы", после того, как водитель вышел из машины, набросился на него с ножом.

Погибшему было 35 лет, у него остались жена и двое детей.