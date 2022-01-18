Локомотив столкнулся с легковушкой на переезде под Саратовом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двое мужчин пострадали в дорожной аварии на железнодорожной станции Сенная в Вольском районе Саратовской области.

"В 8:47 по Москве (7:47 по местному времени - ИФ) на нерегулируемом переезде станции Сенная произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем", - сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин..

По его данным, двое мужчин из легковушки госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Движение поездов на этом участке Приволжской железной дороги не нарушено.