Новый учебный семестр в МГУ начнется в смешанном формате из-за коронавируса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Обучение в новым учебном семестре в Московском государственном университете имени Ломоносова начнется, скорее всего, в смешанном формате из-за эпидемиологической ситуации, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Если говорить о начале учебы в новом семестре, скорее всего, она будет в смешанном формате в зависимости от ситуации, которая сейчас есть", - сказал Садовничий на пресс-конференции во вторник.

Он также сообщил, что вакцинацию от коронавируса в МГУ прошли 84% коллектива.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что в ведомстве не обсуждают вопрос о посещении вузов по сертификатам о вакцинации от COVID-19 в качестве защитной меры от распространения штамма "омикрон". При этом в ведомстве сообщали, что согласно приказу Минобрнауки, с 8 ноября 2021 года "вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу.