Застройщики в Уфе получили реальные сроки за хищение 2,4 млрд рублей у дольщиков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор трем руководителям ООО "КилСтройИнвест" Дмитрию Комлеву, Ивану Арапову и Павлу Рыцеву по делу о хищении 2,4 млрд рублей у участников долевого строительства.

"Суд назначил Комлеву наказание в виде 10 лет лишения свободы, Арапову – 6 лет лишения свободы, Рыцеву – 6 лет лишения свободы. Всем троим предстоит отбыть наказание в колонии общего режима", - сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии во вторник.

Установлено, что с сентября 2013 по июль 2017 года осужденные под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК "Миловский парк" в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Однако свои обязательства они не выполнили, причинив более чем 1,2 тыс. гражданам и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд рублей.

Кроме того, фигуранты не выполнили обязательства по передаче квартир в счет оплаты выполненных работ и оказанных услуг перед поставщиками строительных материалов и субподрядчиками. Так, пяти организациям причинен ущерб на сумму почти 45 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пунктам "а, б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана).

Подсудимые Комлев и Арапов вину не признали, Рыцев признал частично.