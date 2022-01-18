В Ростовской области закрыли дело о гибели двух девочек в закрытой машине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Каменский районный суд в Ростовской области прекратил уголовное дело матери двух девочек, закрывшихся в машине и погибших от жары в июле 2021 года в поселке Глубокий Каменского района, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Дело, возбужденное по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), было закрыто в связи с примирением сторон. В судебном заседании потерпевший, который является отцом детей, заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Суд учел мнения участников процесса и ходатайство потерпевшего удовлетворил.

3 июля 2021 года две маленькие дочери фигурантки дела, находясь без присмотра родителей, забрались в салон автомобиля, где находились долгое время в закрытом пространстве и под воздействием высокой температуры от нагрева машины лучами солнца. В результате девочки погибли.

Женщина обвинялась в том, что, зная о технической неисправности автомобиля – закрытии замков при включенной сигнализации и о высокой температуре в тот день, разрешила девочкам отправиться на прогулку во двор, где стояла машина, и оставила их без надзора. Позднее, обратив внимание на продолжительное отсутствие детей, мать начала их поиски, однако, не обнаружив девочек, обратилась в полицию. Позже тела детей нашли в автомобиле.