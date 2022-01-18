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В Ингушетии главврач лишилась должности на фоне затяжной комы у роженицы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что сменил главврача Республиканского перинатального центра, где роженица Мадина Аушева впала в длительную кому после родов и операции.

"На фоне этого случая стали поступать многочисленные жалобы жителей республики на некачественное медицинское обслуживание, расследованием которых будут заниматься соответствующие органы, - написал Калиматов. - При сложившейся ситуации неизбежно кадровое решение".

Главврачом центра он назначил Мадину Хутиеву, врача Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России. "Перед ней поставлена главная задача - правильно настроить деятельность центра и поднять качество медицинских услуг", - добавил глава республики.

Ранее главврачом центра была Людмила Халухаева.

Мать пяти детей Мадина Аушева поступила в конце ноября в перинатальный центр и родила мальчика, своего шестого ребенка. 9 января в интернете появилось видеообращение граждан, которые заявили, что состояние Аушевой после родов ухудшилось по вине врачей и она впала в кому. На момент записи обращения ее состояние не улучшалось.

В связи с этим проверки инициировали правительство Ингушетии и Росздравнадзор. В перинатальный центр выезжал первый вице-премьер республики Магомед Евлоев. Он пообещал подключить к лечению Аушевой лучших специалистов из ведущих клиник России.

Пациентку перевели в республиканскую больницу в Назрани.

В первоначальном обращении родственников пациентки, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса", сказано, что после родов Аушева звонила сестре и жаловалась на халатность врачей, после чего попала в реанимацию и затем ей, с согласия родственников, сделали операцию, после которой у нее уже не будет детей. После операции она не приходила в сознание. Семья за свой счет привлекла специалистов из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, которые сообщили, что у Аушевой поврежден мозг и она потеряла три литра крови. Семья направила жалобы во все возможные инстанции.

Ингушетия Махмуд-Али Калиматов Мадина Хутиева ФМБА Людмила Халухаева Мадина Аушева Назрань

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