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Посол Белоруссии в РФ лег на обследование в московскую больницу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в России Владимир Семашко находится на обследовании в московской больнице, его состояние удовлетворительное, сообщило во вторник госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусской дипмиссии.

"В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на обследовании в лечебном учреждении Москвы. Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает", - сообщили представители посольства.

По информации пресс-службы, в ближайшие дни посол приступит к работе. "Несмотря на пребывание в лечебном учреждении, Владимир Семашко продолжает работу с документами и решение текущих вопросов деятельности посольства", - добавили в дипмиссии.

Семашко был назначен послом Белоруссии в РФ в ноябре 2018 года. По совместительству он является полномочным представителем республики при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

30 мая 2019 года Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией.

Россия Белоруссия Владимир Семашко

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