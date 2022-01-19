Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром в среду на Камчатке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано утром 19 января в 10:54 по камчатскому времени (01:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 31 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района на глубине 5 км", - говорится в сообщении.

В поселке ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Оперативные группы спасателей осматривают социально-значимые объекты и здания.

"По предварительной информации, повреждений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, дежурно-диспетчерскими службами. Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали", - сообщает пресс-служба.