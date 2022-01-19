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Экоактивист получил пять суток ареста за публикацию 12-летней давности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Новокубанский районный суд назначил местному экоактивисту Сергею Строгонову пять суток ареста за публикацию во "ВКонтакте" песни экстремистского характера, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Кубани. Строгонов - гражданский активист и член инициативной группы по защите плато Лаго-Наки.

Суд признал его виновным по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов).

Адвокат активиста Александр Савин сказал "Интерфаксу", что поводом для дела стала песня, которую Строгонов выложил в соцсети в 2010 году. Саровский городской суд только в 2015 году признал ее экстремистской.

По словам Савина, срок давности публикации сообщения в соцсети составляет три месяца.

"Сторона обвинения не установила дату размещения аудиозаписи, есть только дата, когда она была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов", - отметил адвокат и добавил, что размещенная в 2010 году в соцсети песня "безнаказанно существовала в правовом поле более 5 лет".

Савин обжалует решение суда.

Сергей Строгонов Краснодарский край Лаго-Наки ВКонтакте Новокубанский суд Александр Савин

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