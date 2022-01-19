"Аэрофлот" рассказал о "деструктивном поведении" пассажира Волочковой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экипаж рейса "Аэрофлота", которым 18 января балерина Анастасия Волочкова прилетела с Мальдивских островов в Москву, сообщил, что она нарушала правила поведения на борту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров. В ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании госпожа Волочкова использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна", - говорится в пресс-релизе.

Руководствуясь правилами работы с деструктивными пассажирами, члены экипажа вынесли Волочковой устные и письменное предупреждения, зафиксировали ее нарушения на фото и видео, собрали показания очевидцев.

После приземления в "Шереметьево" ее передали полицейским.

В дежурной части аэропорта на Волочкову составили два административных протокола - о мелком хулиганстве и об отсутствии на ней маски, рассказали ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО. В дежурной части задержанная вела себя неадекватно, "размахивала руками и оскорбляла" полицейских, которые были при исполнении.

После разбирательств в полиции Волочкова рассказала журналистам, что ее спровоцировал бортпроводник "Аэрофлота" и она планирует с ним судиться. Она утверждает, что стюард начал ее снимать на камеру, когда она спустила с лица маску, чтобы пить кофе, и что к другим пассажирам без масок претензии не высказывались.