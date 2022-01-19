Бывшего полицейского в Калмыкии будут судить за кражу табуна

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Калмыкии завершено расследование уголовного дела о краже табуна племенных лошадей и жеребят, по делу проходит бывший сотрудник полиции, сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, он украл 131 лошадь и 21 жеребенка и несколько машин у собственного родственника.

Кража была совершена 12 и 13 мая 2021 года, когда обвиняемый состоял на службе в полиции.

В эти дни он на животноводческой стоянке своего родственника в Ики-Чоносовском сельском муниципальном образовании продал жителю Пензенской области всех лошадей и жеребят калмцыкой породы мясного типа, выдав себя за представителя собственника. Он получил за животных 6 980 000 рублей.

Покупатель не знал, что его обманывают. Следствие считает, что полицейский показал ему подложные товарно-транспортные накладные о продаже лошадей и жеребят, которые удостоверил своей подписью и скрепил оттиском печати отдела полиции.

Собственник табуна о сделке не знал.

Кроме этого, обвиняемый вывез с животноводческой стоянки транспортные средства и сельскохозяйственную технику своих родственников, установило следствие.

Ущерб по делу оценен в 14 188 552 рубля.

Бывшему полицейскому вменили кражу в особо крупном размере (п.4 ст. 158 УК). Дело передано в прокуратуру.