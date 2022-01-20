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Кошек и собак включат в закон об обязательной маркировке животных

Кошек и собак включат в закон об обязательной маркировке животных
Фото: Isa Terli/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В законопроект об обязательной маркировке животных собрались включить кошек, собак и других домашних питомцев, сообщает в четверг газета "Известия".

Как сообщил изданию первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, Минсельхоз планирует внести такие поправки ко второму чтению законопроекта об обязательной маркировке и учете животных. Рассмотрение инициативы в первом чтении (до внесения этих поправок) планируется 26 января, отметили в Госдуме.

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Законопроект, которым вводятся понятия маркировки и учета животных в России, был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года, но в текущей редакции он касается только 14 видов сельскохозяйственных животных.

В распоряжении "Известий" имеется ответ Минсельхоза на обращение депутата к главе ведомства Дмитрию Патрушеву, в котором говорится, что "Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев.

Бурматов отметил, что регистрации кошек и собак люди ждут больше всего, "потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти". "Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца", - добавил он.

Минсельхоз РФ Госдума

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