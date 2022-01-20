Путин и Байден могут поговорить по телефону после ответа Москве по гарантиям безопасности

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков журналистам.

"Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, увязаны ли возможные контакты Путина и Байдена с проходящими переговорами и должны ли перед контактом лидеров провести встречу дипломаты по гарантиям безопасности.

"Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны (по гарантиям безопасности - ИФ) будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ.