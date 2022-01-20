ОНК Москвы попросила изменить меру пресечения главврачу «Матросской тишины»

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков заявил, что комиссия намерена ходатайствовать об освобождении из-под стражи главврача больницы при СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко.

"Если адвокаты (обвиняемого - ИФ) будут подавать апелляцию на решение суда об аресте, мы намерены вновь приложить наше ходатайство с просьбой изменить Кравченко меру пресечения", — сказал Волков. Его слова приводит официальный печатный орган комиссии "ОНК Газета".

По словам главы ОНК, в обязанности Кравченко входило направление на медосвидетельствование осужденных и арестованных, однако решение об освобождении человека из-под стражи принимается уже комиссионно врачами больницы, подведомственной Депздраву Москвы. "Решение Кравченко о направлении человека на освидетельствование не могло повлиять на его возможное освобождение из-под стражи", - сказал он.

"Во взаимодействии с членами ОНК Кравченко показал себя как профессиональный и добропорядочный человек. При учете положительных характеристик Кравченко, наличия у него троих несовершеннолетних детей, а также большого общественного резонанса мы намерены просить суд по возможности изменить ему меру пресечения на ту, которая будет не связана с содержанием под стражей", - заявил председатель столичной ОНК.

Пресненский суд Москвы в четверг арестовал Кравченко до 18 марта. Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы Кравченко получил от следственно-арестованных и осужденных денежные средства за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний и об их освобождении.

Кравченко вину не признает.