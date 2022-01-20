Из-за пожара в электричке в Подмосковье задержались несколько дальних поездов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Из-за пожара в вагоне электрички на станции Конобеево Казанского направления железной дороги в Подмосковье задержались еще несколько электричек и поездов дальнего следования, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Задержались поезда дальнего следования №27 Симферополь - Москва, №10 Москва - Самара, № 739 Воронеж - Москва, №52 Москва - Пенза.

Пока движение в обе стороны пущено по соседнему пути.

Пожар в вагоне поезда №6997 Рязань - Москва начался в 19:46 в четверг. Через сорок минут его потушили, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пассажиров из вагонов вывели. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина пожара выясняется.