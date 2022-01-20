Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:44Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 338 981 264+4 879 657

Из-за пожара в электричке в Подмосковье задержались несколько дальних поездов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Из-за пожара в вагоне электрички на станции Конобеево Казанского направления железной дороги в Подмосковье задержались еще несколько электричек и поездов дальнего следования, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Задержались поезда дальнего следования №27 Симферополь - Москва, №10 Москва - Самара, № 739 Воронеж - Москва, №52 Москва - Пенза.

Пока движение в обе стороны пущено по соседнему пути.

Пожар в вагоне поезда №6997 Рязань - Москва начался в 19:46 в четверг. Через сорок минут его потушили, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пассажиров из вагонов вывели. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

МЖД РЖД Московская область Рязань Конобеево

Новости

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Дело о вооруженном нападении полицейских на колбасный цех дошло до суда

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Что произошло за день: четверг, 20 января

МВД предъявило обвинение замглавы Минтранса и ходатайствует об его аресте

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Полицейские проверят провокационную фотосессию у соборной мечети Москвы

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

"Яндекс" проиграл суд об охране знака "Афиша рестораны"

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

Сбербанк раскрыл планы по выкупу своих акций для программы мотивации сотрудников

ЦБ не будет запрещать россиянам покупку криптовалюты в иностранных юрисдикциях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });