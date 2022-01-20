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Адвокат получил срок в колонии за избиение подростка после запуска петард

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нефтеюганский районный суд приговорил к трем годам и десяти месяцам колонии адвоката по делу о жестоком избиении 13-летнего мальчика, который во дворе пускал петарды, сообщили в управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Местные СМИ сообщали, что однажды в декабре адвокат вечером проходил с женой мимо двоих детей, и те взорвали петарду. Он побил одного из детей, тот получил множественные травмы, а в последствии у него диагностировали развившееся после этого психическое расстройство.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел 27 декабря 2014 года между 6 и 7 часами вечера у дома в 16-м микрорайоне Нефтеюганска. В присутствии подсудимого подростки запускали пиротехнику.

"После произошедшего, испытав к подросткам неприязнь в связи с указанными действиями, подсудимый попытался поймать одного из них, однако не догнав, подошел ко второму – 13-летнему мальчику и нанес тому удар ногой в область груди. От удара несовершеннолетний упал, после чего подсудимый нанес лежавшему потерпевшему не менее двух ударов ногами в область головы и грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе. .

Нефтеюганский районный суд признал адвоката виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч.1 ст. 111 УК). Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

ХМАО СКР Нефтеюганск

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