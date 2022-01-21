Два Ту-160 выполнили 13-часовой полет в Арктике

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над акваторией Северного ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов", - следует из сообщения.

В ходе полета экипажи самолетов Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе, отметили в оборонном ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.