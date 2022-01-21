Прокуратура Владивостока проверит жалобу водителя автобуса на переработки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Владивостока начала проверку распространившегося в соцсетях видеообращения водителя автобуса, который пожаловался, что работает по 15 часов, не получает обед, устает и опасается, что допустит аварию. О проверке сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Прокуроры проверят работу муниципального предприятия "Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта №1" ("ВПОПАТ-1") на предмет соблюдения режима труда и отдыха водителей и содержания и эксплуатации автобусов. В результате будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и техническому состоянию автобусов, которые выходят на маршрут.

В пресс-службе мэрии Владивостока "Интерфаксу" сообщили, что кадровая работа и работа по охране труда на предприятии "ВПОПАТ 1" ведется без нарушений, о чем свидетельствуют результаты многочисленных проверок контролирующих организаций.

Рабочий день водителей автобусов соответствует Трудовому кодексу - 10 - 12 часов в день, в зависимости от графика маршрута, добавили в мэрии. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие - в двойном размере. Чиновники также отметили продолжающийся два года рост зарплат и сказали, что сейчас водитель в среднем получает 65-70 тысяч рублей на руки, что больше средней зарплаты по краю.

Автобусы "ВПОПАТ-1" работают во Владивостоке на 18 маршрутах.