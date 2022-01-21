Подозреваемые в хищении у метро Петербурга 65 млн руб. отправлены под домашний арест

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга отправил под домашний арест трех подозреваемых в крупном мошенничестве с деньгами ГУП "Петербургский метрополитен", сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Такая мера пресечения избрана на два месяца Ивану Репину, Виктору Яковлеву и Андрею Ефимову.

Как полагает следствие, в 2017 году они и их неустановленные соучастники, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО "Альтернатива" и ГУП "Петербургский метрополитен", намереваясь похитить деньги ГУПа, предоставили подложные документы и завысили начальную (максимальную) цену на заключение контракта, связанного с услугами по независимой оценке пожарных рисков объектов петербургского метро. Между предприятиями был заключен договор на 92 млн рублей, включающий завышение стоимости услуг на сумму не менее 65,5 млн рублей, которые, считает следствие, фигуранты дела похитили.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).