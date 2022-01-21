Челябинский электрик осужден условно за гибель ребенка от удара током

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор 51-летнему жителю села Долгодеревенское, по вине которого двоих детей ударило током, одного из них – смертельно, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Трагический случай произошел в августе 2019 года в поселке Кисегачинский. Шестилетний мальчик на прогулке прикоснулся рукой к заземлению электроопоры и получил удар током. Его 12-летняя сестра, пытаясь оттащить ребенка от опоры, также получила электроудар. Девочка скончалась в больнице, а здоровью мальчика причинен тяжкий вред.

Суд установил, что мастер Есаульского участка электросетей не организовал надлежащий осмотр опоры, из-за чего своевременно не был выявлен дефект соединения между нулевым защитным проводником и повторным заземлением.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также осужденный на два года лишен права занимать определенные должности.