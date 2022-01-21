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В Новосибирске начали строить пилотируемый циклолет

Ученые рассчитывают поднять аппарат в воздух в 2025 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ученые Института теплофизики имени Кутателадзе (Новосибирск) приступили к созданию пилотируемого прототипа циклолета – летательного аппарата, способного к вертикальному взлету и посадке, в том числе на наклонные поверхности. Об этом сообщил директор института Дмитрий Маркович журналистам в пятницу.

"Мы сейчас движемся к созданию более крупномасштабного аппарата весом 2,5 тонны и полезной нагрузкой около 600 кг для различных целей. Это, в общем-то, летающий автомобиль для специальных задач, для задач МЧС, возможно – городское такси в будущем", - сказал он, добавив, что для такой техники необходимо менять законодательство, так как современное не предусматривает появления в городах летающих автомобилей.

Говоря о сроках разработки и испытаний пилотируемого циклолета, Маркович отметил, что "это должно произойти в течение ближайших четырех лет, даже в 2025 году".

В числе преимуществ циклолета, беспилотный прототип которого начал летать в конце 2020 - начале 2021 года, директор института назвал низкий уровень шума.

"Сейчас 5-6 стран работают в этом направлении, но Россия на уровне создания таких демонстраторов является лидером", - сказал Маркович.

Работа над проектом идет во взаимодействии с Фондом перспективных исследований, уточнил он.

Как сообщалось, летающий образец циклолета массой 60 кг испытан и показал высокие характеристики по маневренности, продолжительности полета. Летательный аппарат использует известный более 100 лет, но в свое время проигравший конкуренцию вертолетам принцип движения, что было связано с более сложным управлением.

У циклолета пропеллеры, расположенные по бокам летательного аппарата, напоминают гребные колеса старинных пароходов, лопасти этих "колес" позволяют варьировать угол атаки. Аппарат может, в отличие от вертолетов, садиться и взлетать на наклонную поверхность, что имеет значение для корабельной техники, может причаливать к вертикальным стенам зданий.

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