Югорские врачи спасли замерзшего ребенка с температурой тела 18 градусов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Врачам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры удалось спасти маленького мальчика, который замерз на улице и поступил к больницу с экстремально низкой температурой тела. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

"В последнюю ночь перед Новым Годом полуторогодовалый Алеша вышел на веранду дома, дверь захлопнулась. На улице – минус 30", - написал Добровольский в своем инстаграме.

Когда бригада "скорой помощи" доставила малыша в отделение анестезиологии и реанимации Сургутской городской клинической больницы, сердце у мальчика билось редко (30 ударов в минуту), дыхание замедлилось до трех в минуту, а температура тела снизилась до 18,5 градусов.

"К слову, когда детей оперируют на сердце, один из методов – охладить тело до плюс 27, чтобы остановилось сердце. А здесь плюс 18 и бьется", - констатирует глава департамента.

По его словам, день и ночь 31 декабря и 1 января команда врачей больницы боролась за жизнь малыша. Многократные телемедицинские консультации с коллегами из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Москвы помогли выбрать правильные шаги по спасению мальчика.

"Алешу медленно согревали (со скоростью 0,5-0,7 градусов в час, быстрее – опасно), поддерживали дыхание аппаратом ИВЛ и не отходили от него ни на минуту. Чтобы довести температуру до необходимых 36,6 градусов, понадобились сутки", - рассказывает чиновник.

После этого уже в стабильном состоянии мальчика перевезли в окружную детскую больницу Нижневартовска. Там он пришел в сознание, появилась реакция на имя. Ребенок не только выжил, но и имеет благоприятный прогноз.

"Подобных случаев в мире насчитываются единицы", - констатирует Добровольский.