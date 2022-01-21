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СК изучит жалобу жителей свердловских сел, начавших голодовку из-за невыплаты зарплат

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства прояснить ситуацию о якобы имеющихся случаях нарушений прав жителей Свердловской области, сообщается на сайте СКР.

Ранее СМИ сообщили, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 из Красноуфимского района Свердловской области объявили голодовку в связи с невыплатой зарплаты на сельхозпредприятии ООО "Лотас" и были намерены обратиться к руководству СКР.

При этом областное управление СКР расследует дело по статьям 160 (присвоение или растрата) и 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) в отношении бывшего директора предприятия, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, уточнили в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления передать уголовное дело в аппарат областного управления, а также лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

СКР Свердловская область Александр Бастрыкин

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