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В Крыму один человек погиб и пять пострадали при столкновении автобуса с деревом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Частный микроавтобус попал в аварию в пятницу в Крыму, один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло утром в Джанкойском районе на севере Крымского полуострова.

По предварительным данным, на автодороге Джанкой-Феодосия водитель автобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем за пределы проезжей части в кювет, где врезался в дерево.

Один человек погиб, еще пятеро доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура республики Крым организовала проверку по факту ДТП.

Крым ДТП

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