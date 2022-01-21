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Аксенов заявил, что сообщения о минировании школ в Крыму поступают из-за границы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Учебные заведения как минимум трех муниципалитетов Крыма получают в пятницу информацию о минировании, ее отправители находятся за границей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю, Керчи и Советскому району. Все службы задействованы с утра. Я команду дал - всех детей освободить от занятий и коллективы - от работы. Могу сказать только, что сообщения идут из-за границы", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, пока правоохранительные органы не обнаружили ничего, что может угрожать жизням детей.

Кроме того, поступила информация о минировании 10 образовательных учреждений Севастополя, уточнили в пресс-службе городского правительства.

Заняться проверкой анонимных сообщений намерены следователи: они готовят ходатайство о передаче им материалов из МВД из-за общественного резонанса, сообщила журналистам представитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По последним данным, эвакуированы также школы Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии и нескольких других городов. Пока информация о минировании не подтверждается, отметили в СК.

Крым Сергей Аксенов

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