Айтишник из Черкесска подглядывал за пользовательницами "Умного дома"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 31-летний житель Черкесска стал фигурантом двух уголовных дел о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в МВД Карачаево-Черкесии.

Он работает в IT-компании.

По версии следствия, он, используя служебное положение, получил доступ к личным кабинетам приложения "Умный дом" двух горожанок. Он просматривал записи с видеокамер в их квартирах и копировал полученные данные "для дальнейшего использования в личных целях", считают в МВД.