Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 503 171+3 521 907

Айтишник из Черкесска подглядывал за пользовательницами "Умного дома"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 31-летний житель Черкесска стал фигурантом двух уголовных дел о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в МВД Карачаево-Черкесии.

Он работает в IT-компании.

По версии следствия, он, используя служебное положение, получил доступ к личным кабинетам приложения "Умный дом" двух горожанок. Он просматривал записи с видеокамер в их квартирах и копировал полученные данные "для дальнейшего использования в личных целях", считают в МВД.

МВД Карачаево-Черкесия Черкесск Умный дом

Новости

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Google грозит очередной штраф за отказ удалять запрещенную информацию

Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%

Олег Гриднев ушел с поста замглавы Минздрава РФ

Лавров призвал США не сводить проблему европейской безопасности к украинскому вопросу

Прокуроры проверят соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН по всей стране

Прокуроры проверят соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН по всей стране

Рябков посулил "серьезные политические решения" на неудовлетворительный ответ Запада

Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса на переговоры в Москву

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });