Более 600 единиц оружия и боеприпасов пытались пронести в суды Петербурга в 2021 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Почти 10 тысяч запрещенных предметов изъяли судебные приставы в Петербурге в 2021 году, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по городу.

"С января по декабрь 2021 года в зданиях судов и на судебных участках мировых судей выявлено 9814 запрещенных к проносу предметов", - говорится в сообщении.

В числе изъятого - 390 единиц оружия, 279 боеприпасов, 90 электрошоковых устройств, уточняют в ведомстве.

Кроме того, в минувшем году приставам Петербурга удалось найти и задержать 376 человек, скрывшихся от следствия и суда. Более 70 из них находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Также приставы доставили на судебные заседания почти 2 тыс. уклоняющихся от явки в суд.