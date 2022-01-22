Горняков шахты "Комсомолец" в Кузбассе эвакуировали из-за сбоя в подаче энергии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Шахта "Комсомолец" (Кемеровская область, входит в АО "СУЭК-Кузбасс") возобновила работу после эвакуации шахтеров из-за сбоя в подаче электроэнергии, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В 09:10 (по местному времени, 5:10 по Москве) в результате просадки напряжения в сети электропередач произошла потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола №2 шахты "Комсомолец", вследствие чего был отключен насос, подающий теплоноситель - воду - на калориферную установку. В целях исключения подачи холодного воздуха в горные выработки шахты на время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса было принято решение об остановке вентилятора главного проветривания, а все шахтеры временно выведены на поверхность", - пояснил представитель компании.

По его словам, в 11:40 по местному времени вентилятор запущен в работу. "В настоящее время шахта работает в штатном режиме", - отметил представитель компании.

Он добавил, что сбой в подаче электроэнергии произошел "за внешним периметром шахты", то есть за пределами энергосети предприятия.