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Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в Иркутской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Двое пожарных погибли при тушении огня в жилом доме в городе Бодайбо Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону на своей странице в инстаграме.

"Сегодня ночью в городе Бодайбо произошел пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. (...) Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако спустя некоторое время в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. (...) Все силы были брошены на их поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что погибшие - начальник караула 37 пожарно-спасательной части Игорь Руснаков и пожарный этой же части Вадим Найденов.

Никто из жильцов дома при этом не пострадал.

Для выяснения обстоятельств происшествия из Главного управления МЧС России по Иркутской области в Бодайбо направлена комиссия.

На сайте ГУ МЧС России по региону уточняется, что пожар произошел в Охотничьем переулке. Сообщение о нем поступило в субботу в 00:19 по местному времени. В 7:45 пожар был локализован, в 09:15 полностью ликвидирован.

К тушению привлекались 22 человека личного состава и четыре единицы техники.

Иркутская область Бодайбо

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