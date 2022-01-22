Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

Более сотни собак обнаружили в квартире жительницы Тольятти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более ста собак обнаружены в квартире жительницы Тольятти, сообщается в соцсети одного из городских благотворительных фондов помощи животных.

О "находке" волонтеры рассказали накануне, распространив видео с условиями содержания животных. По данным фонда, хозяйка занималась разведением и изначально держала для этого восемь собак - болонок, длинношерстных такс, пуделей.

"Около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Сейчас вообще не понять, кто есть кто. Так все истощены", - говорится в сообщении.

В настоящее время волонтеры пытаются распределить собак по питомникам.

Тольятти

Новости

Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех

В "Роскосмосе" заявили, что Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

СПЧ запланировал провести проверку тридцати СИЗО и колоний в России

Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд руб. за срыв сроков разработки Ту-160М

Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыли до 15:00

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что не более 5% перенесших COVID-19 заболевают повторно

Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности сформировали повестку дня США

Пандемия коронавируса

Минобрнауки заявило, что вузы могут сами принимать решения о переводе на дистант

Кадыров заявил, что жене судьи из Чечни грозит срок за нападение на полицейского

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });