Более сотни собак обнаружили в квартире жительницы Тольятти
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более ста собак обнаружены в квартире жительницы Тольятти, сообщается в соцсети одного из городских благотворительных фондов помощи животных.
О "находке" волонтеры рассказали накануне, распространив видео с условиями содержания животных. По данным фонда, хозяйка занималась разведением и изначально держала для этого восемь собак - болонок, длинношерстных такс, пуделей.
"Около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Сейчас вообще не понять, кто есть кто. Так все истощены", - говорится в сообщении.
В настоящее время волонтеры пытаются распределить собак по питомникам.
Жительница Самарской области поселила в своей квартире 120 собак. Видеозапись лающих животных разместили в социальных сетях. Как считают местные жители, у хозяйки квартиры могут быть проблемы с психикой.— Известия (@izvestia_ru) January 22, 2022
Волонтёры Тольятти просят о помощи пристроить собак в добрые руки. pic.twitter.com/Y1m8D5Exve