Более сотни собак обнаружили в квартире жительницы Тольятти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более ста собак обнаружены в квартире жительницы Тольятти, сообщается в соцсети одного из городских благотворительных фондов помощи животных.

О "находке" волонтеры рассказали накануне, распространив видео с условиями содержания животных. По данным фонда, хозяйка занималась разведением и изначально держала для этого восемь собак - болонок, длинношерстных такс, пуделей.

"Около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Сейчас вообще не понять, кто есть кто. Так все истощены", - говорится в сообщении.

В настоящее время волонтеры пытаются распределить собак по питомникам.