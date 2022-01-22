Водитель в Архангельске сбил на переходе женщину с двумя детьми

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Автомобиль в Архангельске сбил в субботу женщину и двоих ее детей, переходивших дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу, один ребенок погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в полицию около 18:00.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Тимме и Смольный буян водитель автомобиля Toyota наехал на 27-летнюю женщину и двух ее детей в возрасте четырех и семи лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате аварии один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.