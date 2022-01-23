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Проезд по региональным дорогам и трассе "Кола" в Заполярье закрыт из-за метели

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Метель стала причиной ограничения проезда по ряду региональных дорог и федеральной трассе "Кола" в Мурманской области, сообщает Минтранс региона.

Для всех видов транспорта закрыт проезд по дорогам Мишуково - Снежногорск и Снежногорск - Гаджиево. Также закрыт проезд с 1470-го по 1510-й километр трассы "Кола".

Закрыт также проезд по дороге Кола - Серебрянские ГЭС, которая ведет к поселку Туманный и селу Териберка.

В течение недели в Мурманской области из-за непогоды неоднократно вводились ограничения на местных дорогах. Дважды аэропорт "Мурманск" был закрыт.

По данным Мурманского гидрометцентра, с начала января в регионе выпало более месячной нормы осадков. Так, в Мурманске выпало уже 134% месячной нормы снега - 43 мм, подобное наблюдалось только в 1970 и 2020 годах.

Мурманская область Териберка Кола

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