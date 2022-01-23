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Задымление в ТЦ в Новосибирске привело к эвакуации 250 человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Задымление произошло в воскресенье в аптеке в торговом центре "Гранит" в Новосибирске, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что администрация и сотрудники ТЦ эвакуировали 250 человек, данные о пострадавших не поступали.

Информация о задымлении в аптеке на первом этаже торгового центра на площади Карла Маркса поступила в 16:28 местного времени.

Установлено, что в аптеке загорелась электрощитовая, в результате чего сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке. В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение. На место выезжали более 55 человек и 17 единиц техники.

Новосибирск

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