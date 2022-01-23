В Татарстане автомобиль на 40 минут заблокировал скорую с больным ребенком

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следствие в Татарстане проводит проверку по факту воспрепятствования работе сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике в воскресенье.

Как отмечается, в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, согласно которому в Набережных Челнах водитель неправильно припаркованного легкового автомобиля заблокировал проезд машине скорой помощи, в котором на тот момент находился ребенок. При этом он отказался освободить проезд, в результате чего на место выехал другой спецавтомобиль, рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что работа медиков была задержана на 40 минут.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.