Три человека погибли при столкновении электрички с машиной в Рязанской области

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения поезда с машиной на железнодорожном переезде в Рязанской области, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Столкновение электропоезда сообщением "Узуново-Троекурово" с автомобилем Chevrolet Niva произошло на перегоне "Милосолавское-Гротовский". Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным поездом №6853 "Узуново - Троекурово".

В результате ДТП скончались водитель и два пассажира автомобиля. Схода подвижного состава не произошло.

Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.