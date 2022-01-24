Десять тысяч жителей Орска остались без горячей и холодной воды

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Орске из-за аварии больше 10 тысяч человек оказались без горячей и холодной воды, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

Водоснабжение отключили, потому что в поселке ОЗТП был поврежден подземный чугунный водовод диаметром 700 мм.

В зоне отключения оказались поселки ОЗТП и Степной, улицы Петровская, Листопадная, Камышовая, Республиканская, Огнеупорная, Полевая, Гарина. Авария затронула детские сады №№ 122, 113, 106, 104, 98, школы №№22, 17, гимназию №3 социально-реабилитационный центр "Росток". Пострадавшие школы будут работать дистанционно, детские сады детей принимать не будут, поскольку без воды детей невозможно кормить.

Ремонтные бригады нашли точное место прорыва и начали аварийно-восстановительные работы. Решается вопрос об организации подвоза воды.