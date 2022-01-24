У томича изъяли партию краснокнижного осетра на 13 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Молчановском районе Томской области сотрудники ГИБДД при проверке документов у водителя, нашли в салоне крупную партию молодого сибирского осетра (кострюка), занесенного в Красную книгу, сообщили в региональном управлении МВД.

Рыба находилась в мешках под покрывалом. Водитель признал, что там кострюк, но документов на перевозку этой партии у него не было. Он заявил, что приобрел рыбу у неизвестных.

Водителя передали сотрудникам полиции, те изъяли у него 82 осетра.

Ихтиологическая экспертиза подтвердила, что это рыба особо ценной породы, занесенная в Красную книгу России. Ущерб государству следствие оценило пока в 13 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте краснокнижной рыбы (ч. 1 ст. 258.1 УК).