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У томича изъяли партию краснокнижного осетра на 13 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Молчановском районе Томской области сотрудники ГИБДД при проверке документов у водителя, нашли в салоне крупную партию молодого сибирского осетра (кострюка), занесенного в Красную книгу, сообщили в региональном управлении МВД.

Рыба находилась в мешках под покрывалом. Водитель признал, что там кострюк, но документов на перевозку этой партии у него не было. Он заявил, что приобрел рыбу у неизвестных.

Водителя передали сотрудникам полиции, те изъяли у него 82 осетра.

Ихтиологическая экспертиза подтвердила, что это рыба особо ценной породы, занесенная в Красную книгу России. Ущерб государству следствие оценило пока в 13 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте краснокнижной рыбы (ч. 1 ст. 258.1 УК).

Томская область Красная книга МВД Молчановский район

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