В Омске арестованы подростки, подозреваемые в тройном убийстве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суд в Омске заключил под стражу 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего приятеля, задержанных по подозрению в убийстве матери, отчима и десятилетней сестры девушки. Об этом сообщил журналистам старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко.

"Куйбышевский районный суд Омска, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. (...) В отношении 14-летней соучастницы тройного убийства суд принял аналогичное решение", - сказал Павленко.

В своем заключении прокурор отметил, что фигуранты дела подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей повышенной опасности и жестокости.

"Характер и обстоятельства содеянного, принятые меры по сокрытию следов преступления позволяют сделать вывод о том, что они, находясь на свободе, могут оказать воздействие на малолетнего свидетеля с целью изменения им показаний, а также воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда", - подчеркнула, в свою очередь, старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Лариса Болдинова.

По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего приятеля совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним. Жертвой преступления также стала десятилетней сестра подозреваемой, страдавшая заболеванием опорно-двигательной системы, за которой девушка не хотела ухаживать.

После убийства подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом якобы ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Позднее она предоставила полицейским для составления фоторобота преступника ложные сведения о его внешности.

В дальнейшем на допросах подростки сознались в содеянном. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся при проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства.

Уголовное дело возбуждено по п."а, в, д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).