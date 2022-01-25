Иностранца на Камчатке арестовали за вымогательство у предпринимателей 12,8 млн рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Иностранного гражданина арестовали на Камчатке за вымогательство у местных предпринимателей 12,8 млн рублей на поддержку преступной группы, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"По версии следствия арестованный совместно с другими участниками требовал от шести предпринимателей, под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества и физической расправы над потерпевшими и членами их семей, денежные средства в сумме не менее 12,8 млн рублей за "крышевание", а также на поддержку преступного сообщества", - говорится в сообщении.

Приехавшие по вызову предпринимателей сотрудники полиции участников происшествия задержали, сообщает пресс-служба.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по п. "б" части 3 статьи 163 УК РФ - вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере.

"С учетом позиции прокуратуры суд 24 января избрал в отношении 24-летнего иностранного гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта 2022 года", - информирует пресс-служба.