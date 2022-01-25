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Уголовное дело по факту гибели двух человек на бывшем руднике возбудили на Колыме

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели двух мужчин в одной из штолен бывшего рудника "Светлый" возбудили в Сусуманском городском округе Магаданской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения", - говорится в сообщении.

Тела погибших уже извлекли из-под завалов, специалисты устанавливают точную причину их гибели. По факту смерти двух жителей Колымы было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По одной из версий следствия, мужчины могли незаконно добывать на руднике драгоценный металл.

Магаданская область

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