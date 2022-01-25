Уголовное дело по факту гибели двух человек на бывшем руднике возбудили на Колыме

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели двух мужчин в одной из штолен бывшего рудника "Светлый" возбудили в Сусуманском городском округе Магаданской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения", - говорится в сообщении.

Тела погибших уже извлекли из-под завалов, специалисты устанавливают точную причину их гибели. По факту смерти двух жителей Колымы было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По одной из версий следствия, мужчины могли незаконно добывать на руднике драгоценный металл.