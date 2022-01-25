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Режим ЧС ввели в селе Камчатского края после пожара в котельной

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Алеутском округе Камчатского края после пожара в котельной в селе Никольское на острове Беринга (село находится в 775 км от Петропавловска-Камчатского - ИФ), сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона во вторник.

"В Алеутском муниципальном округе введен режим ЧС. Такое решение было принято в связи с нарушением теплоснабжения в селе Никольском. Там в результате пожара в котельной, без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в селе людей готовы принять в гостиницу и в пункт временного размещения, который организован в спортзале местной школы.

"В готовности к вылету из Петропавловска-Камчатского в Никольское вертолет МЧС России, который доставит в район ЧС калориферы для обогрева домов, оставшихся без отопления. Кроме этого, в ближайшее время, планируется выход морского судна, которое доставит на остров мобильную котельную", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, котельная на улице Школьная в селе Никольское в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга (Командорские острова) загорелась в понедельник около 16:18 местного времени (07:18 мск). Она отапливает пять многоквартирных жилых домов. К полуночи пожар потушили. Огнем повреждены помещения котельной, кровля здания уничтожена на площади 200 квадратных метров, произошло ее частичное обрушение. Никто не пострадал. В селе есть еще одна котельная, которая отапливает основной объем жилфонда и соцобъекты. Электроснабжение села не нарушено.

В селе Никольское, по данным сайта краевого правительства, проживают 718 человек.

Камчатский край

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