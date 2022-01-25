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СГК разрешили вложить 20,5 млрд рублей в замену теплосетей в Новосибирске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федеральное правительство издало распоряжение об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения, следует из материалов на официальном интернет-портале правовой информации.

Формирование "ценовых зон теплоснабжения" (так называемый "метод альткотельной") предусмотрено федеральным законом. Отнесение города к ценовой зоне позволяет устанавливать план изменения тарифов на теплоэнергию на несколько лет, что дает теплоснабжающей организации возможность планировать долгосрочную инвестпрограмму.

Теперь в ближайшие десять лет ООО "СГК" ("Сибирская генерирующая компания", входит в СУЭК) сможет вложить в развитие централизованного теплоснабжения Новосибирска не менее 20,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэнерго. Новосибирской области предстоит актуализировать схему теплоснабжения и заключить соглашение об исполнении инвестпроектов с СГК.

Ранее директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщал журналистам, что переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения позволит заменить более 100 км магистральных сетей из более чем 350 км.

СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. Ей принадлежат 5 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой мощностью 26 тыс. Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.

Новосибирск Правительство СГК СУЭК Минэнерго

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